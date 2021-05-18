Мінсоцполітики має намір в нинішньому році підвищити виплати деяким категоріям пенсіонерів.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром підвищать виплати.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:54
У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром...
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром підвищать виплати.
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:54
На сотку? В какое место эту сотку приспособить?? КАК выЖИТЬ на эту двушку гривен???
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:01
Re: У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром
Почему инвалидам нет никаких доплат? Их и так на лекарства не хватае.
Додано: Сер 19 тра, 2021 19:23
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