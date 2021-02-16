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Розпочалося приймання заявок
на пільгову іпотеку: хто...

Розпочалося приймання заявок на пільгову іпотеку: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:59

Розпочалося приймання заявок на пільгову іпотеку: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Дивися повний текст Розпочалося приймання заявок на пільгову іпотеку: хто може отримати.
R2
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