Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Дивися повний текст Розпочалося приймання заявок на пільгову іпотеку: хто може отримати.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:59
Розпочалося приймання заявок на пільгову іпотеку: хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розпочалося приймання заявок на пільгову іпотеку: хто може отримати.
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