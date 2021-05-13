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monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:15
Пропонуємо до обговорення:
Один із засновників monobank Олег Горохівський заявив, що зниження комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж), руйнує їх маркетингову стратегію і змусить банк скоротити кешбекі.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 21:15
как-то пох на его кешбек
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Ромасик
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Додано: Вів 18 тра, 2021 21:28
Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку
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nighthawk5
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