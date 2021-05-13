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monobank перегляне кешбеки
через зниження ставок...

monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:15

monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

Пропонуємо до обговорення:
Один із засновників monobank Олег Горохівський заявив, що зниження комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж), руйнує їх маркетингову стратегію і змусить банк скоротити кешбекі.

Дивися повний текст monobank перегляне кешбеки через зниження ставок інтерчейнджу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:28

Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:01

  nighthawk5 написав:Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку

скоро вообще кроме удобства не считать сдачу на кассе задерживая очередь других преимуществ для ежедневного бытового каждодневного применения не останется . ну еще возможно криминогенная ситуация просто не носить с собой кеш... конечно останутся какие-то преимущества для тех кто много летает мили там лаунндж зоны и тому подобное , а так ... Нас приучили пользоваться картами , и теперь от этого удобства не так просто отказаться .

ПОЧЕМУ ТАКАЯ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ о смене интерченжа осталась не замеченной , она ИМХО достойна статьи на главной , а не маленькой рекламной заметки о монобанке .
Это ж был очень дисскусионный вопрос и противоречивый и я только сейчас узнал что он решился .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:05

Re: monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

yama написав:
  nighthawk5 написав:Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку

скоро вообще кроме удобства не считать сдачу на кассе задерживая очередь других преимуществ для ежедневного бытового каждодневного применения не останется . ну еще возможно криминогенная ситуация просто не носить с собой кеш... конечно останутся какие-то преимущества для тех кто много летает мили там лаунндж зоны и тому подобное , а так ... Нас приучили пользоваться картами , и теперь от этого удобства не так просто отказаться .

ПОЧЕМУ ТАКАЯ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ о смене интерченжа осталась не замеченной , она ИМХО достойна статьи на главной , а не маленькой рекламной заметки о монобанке .
Это ж был очень дисскусионный вопрос и противоречивый и я только сейчас узнал что он решился .
Скоро выдача карт будет платной и АП за пользование https://rau.ua/novyni/interesy-ritejlu-ne-vrahovano/
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:14

Re: monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

Разве есть разница между кешбеком 2% от цены 102 грн, и кешбеком 1% от цены 101 грн?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:24

  safonovstanislav написав:Разве есть разница между кешбеком 2% от цены 102 грн, и кешбеком 1% от цены 101 грн?

Приват, например, никакого кешбека не дает. Вот и выходит разница между 102 грн и 101 грн. А вообще стараюсь платить кешем, банки у нас сильно зажрались.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:51

ИМХО - основной массе держателей карт по барабану ("бедные" на себе не экономят)
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хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:13

  safonovstanislav написав:Разве есть разница между кешбеком 2% от цены 102 грн, и кешбеком 1% от цены 101 грн?

Разве магазины обещали понизить цены? Магазины требовали уменьшить комиссию чтобы самим зарабатывать больше.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:38

Re: monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

  BIGor написав:А вообще стараюсь платить кешем, банки у нас сильно зажрались.

Банки то зажрались, но зачем над собой издеваться носить бумажные деньги/монеты, стоять считать их и ждать пока кассир даст сдачу грязными рваными деньгами?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:43

  safonovstanislav написав:Разве есть разница между кешбеком 2% от цены 102 грн, и кешбеком 1% от цены 101 грн?

Цены никто не снизит
Вкладчик1234
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