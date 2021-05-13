monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

Додано: Сер 19 тра, 2021 00:01

nighthawk5 написав: Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку Забере кешбек на продукти і його картка піде фтопку

скоро вообще кроме удобства не считать сдачу на кассе задерживая очередь других преимуществ для ежедневного бытового каждодневного применения не останется . ну еще возможно криминогенная ситуация просто не носить с собой кеш... конечно останутся какие-то преимущества для тех кто много летает мили там лаунндж зоны и тому подобное , а так ... Нас приучили пользоваться картами , и теперь от этого удобства не так просто отказаться .ПОЧЕМУ ТАКАЯ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ о смене интерченжа осталась не замеченной , она ИМХО достойна статьи на главной , а не маленькой рекламной заметки о монобанке .Это ж был очень дисскусионный вопрос и противоречивый и я только сейчас узнал что он решился .