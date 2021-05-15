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monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:21
vitaliy_berdinskikh написав: sequence написав:
хаха, зато если затем (после оплаты) заметишь ошибку кассира (два раза пробил одно и то же, etc.), то гемора поболе будет, чем с кэшем
Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту.
Процесс возврата не долгий, а реальный возврат... Возвращал обувь в пятницу, а деньги поступили во вторник, тут все зависит от доходов, одному не критично, а другому эти деньги нужны сейчас
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sasch
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:35
vitaliy_berdinskikh написав: sequence написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Обсчитаться при расчете наличными рас плюнуть. При расчете картой это невозможно в принципе.
хаха, зато если затем (после оплаты) заметишь ошибку кассира (два раза пробил одно и то же, etc.), то гемора поболе будет, чем с кэшем
Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту.
минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)...
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Тракторист
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:44
Тракторист написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту.
минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)...
А с наличными будет не так? Ибо речь больше о "карта против нала", а не о том как быстро возвращаются деньги в случае ошибки.
Давече авторизовал карты форварда, изи и конкорда в мастерпасе - там там операция возврата списанного на авторизацию евро заняло около секунду - дзынь-дзынь, операция списания и мгновенная операция возврата. В то же время возврат оплаты заблокированной из-за сбоя британского сайта - стандартно две недели ожидания. Но это разные процедуры и потому разные сроки. Ну и с наличными в случае с британским сайтом как бы вообще вариантов нет - не почтой же слать
Хотя наверное в прошлом веке оплата высланным по почте чеком могла бы и прокатить.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:59
vitaliy_berdinskikh написав:
Разве магазины обещали понизить цены? Магазины требовали уменьшить комиссию чтобы самим зарабатывать больше.
Вкладчик1234 написав:
Цены никто не снизит
Конечно же снизят. Не снизят разве что в сёлах, где 1 магазин на всё село
Зажратые магазины с непомерными наценками уходят с рынка в первую очередь. Основная масса людей не готова переплачивать за чистоту, комфорт, вежливость. Основной параметр выбора - цена. По-этому, если в одном магазине будет грязно, тесно и продавцы будут хамить, а в другом всё норм, но на 1% дороже, предпочтение будет отдаваться первому. Именно по-этому открываются варусы, а не ле сильпо
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safonovstanislav
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:02
sasch написав:
Процесс возврата не долгий, а реальный возврат... Возвращал обувь в пятницу, а деньги поступили во вторник, тут все зависит от доходов, одному не критично, а другому эти деньги нужны сейчас
Платите кредиткой, тогда доходы не важны, т.к. заморожены денги банка, а не ваши.
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safonovstanislav
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:15
vitaliy_berdinskikh написав: Тракторист написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту.
минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)...
А с наличными будет не так? Ибо речь больше о "карта против нала", а не о том как быстро возвращаются деньги в случае ошибки.
Давече авторизовал карты форварда, изи и конкорда в мастерпасе - там там операция возврата списанного на авторизацию евро заняло около секунду - дзынь-дзынь, операция списания и мгновенная операция возврата. В то же время возврат оплаты заблокированной из-за сбоя британского сайта - стандартно две недели ожидания. Но это разные процедуры и потому разные сроки. Ну и с наличными в случае с британским сайтом как бы вообще вариантов нет - не почтой же слать
Хотя наверное в прошлом веке оплата высланным по почте чеком могла бы и прокатить.
Слихай о таком как свифт платежи?
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sopkotomhu
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