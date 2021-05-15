monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

Додано: Сер 19 тра, 2021 15:44

Тракторист написав: vitaliy_berdinskikh написав: Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту. Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту.

минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)... минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)...

А с наличными будет не так? Ибо речь больше о "карта против нала", а не о том как быстро возвращаются деньги в случае ошибки.Давече авторизовал карты форварда, изи и конкорда в мастерпасе - там там операция возврата списанного на авторизацию евро заняло около секунду - дзынь-дзынь, операция списания и мгновенная операция возврата. В то же время возврат оплаты заблокированной из-за сбоя британского сайта - стандартно две недели ожидания. Но это разные процедуры и потому разные сроки. Ну и с наличными в случае с британским сайтом как бы вообще вариантов нет - не почтой же слатьХотя наверное в прошлом веке оплата высланным по почте чеком могла бы и прокатить.