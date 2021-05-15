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monobank перегляне кешбеки
через зниження ставок...

monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав: хаха, зато если затем (после оплаты) заметишь ошибку кассира (два раза пробил одно и то же, etc.), то гемора поболе будет, чем с кэшем

Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту. :roll:

Процесс возврата не долгий, а реальный возврат... Возвращал обувь в пятницу, а деньги поступили во вторник, тут все зависит от доходов, одному не критично, а другому эти деньги нужны сейчас
sasch
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Обсчитаться при расчете наличными рас плюнуть. При расчете картой это невозможно в принципе.

хаха, зато если затем (после оплаты) заметишь ошибку кассира (два раза пробил одно и то же, etc.), то гемора поболе будет, чем с кэшем

Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту. :roll:

минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:44

  Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту. :roll:

минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)...

А с наличными будет не так? Ибо речь больше о "карта против нала", а не о том как быстро возвращаются деньги в случае ошибки.

Давече авторизовал карты форварда, изи и конкорда в мастерпасе - там там операция возврата списанного на авторизацию евро заняло около секунду - дзынь-дзынь, операция списания и мгновенная операция возврата. В то же время возврат оплаты заблокированной из-за сбоя британского сайта - стандартно две недели ожидания. Но это разные процедуры и потому разные сроки. Ну и с наличными в случае с британским сайтом как бы вообще вариантов нет - не почтой же слать :mrgreen: Хотя наверное в прошлом веке оплата высланным по почте чеком могла бы и прокатить.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:59

  vitaliy_berdinskikh написав:Разве магазины обещали понизить цены? Магазины требовали уменьшить комиссию чтобы самим зарабатывать больше.

  Вкладчик1234 написав:Цены никто не снизит

Конечно же снизят. Не снизят разве что в сёлах, где 1 магазин на всё село
Зажратые магазины с непомерными наценками уходят с рынка в первую очередь. Основная масса людей не готова переплачивать за чистоту, комфорт, вежливость. Основной параметр выбора - цена. По-этому, если в одном магазине будет грязно, тесно и продавцы будут хамить, а в другом всё норм, но на 1% дороже, предпочтение будет отдаваться первому. Именно по-этому открываются варусы, а не ле сильпо
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:02

  sasch написав:Процесс возврата не долгий, а реальный возврат... Возвращал обувь в пятницу, а деньги поступили во вторник, тут все зависит от доходов, одному не критично, а другому эти деньги нужны сейчас

Платите кредиткой, тогда доходы не важны, т.к. заморожены денги банка, а не ваши.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Возврат денег делали не раз, никогда это не занимало более чем минуту. :roll:

минута это если менеджер делающий возврат стоит рядом с кассой и при условии, что он не занят другим клиентом, а в более реальных ситуациях время ожидания возврата обычно заимает 10-15 минут (из личного опыта возврата в Сильпо)...

А с наличными будет не так? Ибо речь больше о "карта против нала", а не о том как быстро возвращаются деньги в случае ошибки.

Давече авторизовал карты форварда, изи и конкорда в мастерпасе - там там операция возврата списанного на авторизацию евро заняло около секунду - дзынь-дзынь, операция списания и мгновенная операция возврата. В то же время возврат оплаты заблокированной из-за сбоя британского сайта - стандартно две недели ожидания. Но это разные процедуры и потому разные сроки. Ну и с наличными в случае с британским сайтом как бы вообще вариантов нет - не почтой же слать :mrgreen: Хотя наверное в прошлом веке оплата высланным по почте чеком могла бы и прокатить.

Слихай о таком как свифт платежи? :D
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:33

Re: monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

Насчёт возвратов, съездите пооплачивать отели в Европе. Некоторые отели вообще хаос на кредитке устраивают с блокировками/разблокировками денег. Могут по несколько раз в день карту туда-сюда дёргать. По-этому платим исключительно кредитками. В течении льготного периода весь этот хаос гарантированно приходит к какому-то заключительному состоянию. Было такое, что половина кредитного лимита съедали эти блокировки. А отели Европы с этим не парятся. Деньги могут спокойно отвисеть в блокировке все максимальные 30 дней до автоматического её снятия.

Видимо, лимиты у европейцев запредельные, и им пофиг сколько денег из кредитного лимита в блоке.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:12

safonovstanislav,

так что для европейца какие-то сотни евро? Это лишь для украинца огого-деньги.

К слову ни разу не бронировал отель с блокировкой денег - есть куча вариантов без каких-либо блокировок. Ну а для людей которым надо не менее четыре-пяти звезд - те блокировки погоды не делают.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:14

Re: monobank перегляне кешбеки через зниження ставок...

Заголовок темы: monobank перегляне кешбеки

К третьей странице обсуждение переходит на тему наличные против карты.

На четвертой вопрос
  sopkotomhu написав:Слихай о таком как свифт платежи?
:mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:21

  sasch написав:Faceless
А если в сценарии дамочка с бездонной торбой и кошелек на дне и там карта?

Тогда будет одинково, хоть с кешем, хоть с картой :mrgreen:
Faceless
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