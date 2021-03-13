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Степанова звільнили з посади голови МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров‘я України.
Дивися повний текст Степанова звільнили з посади голови МОЗ
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