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Ціни на газ в Європі злетіли:
експерти розповіли, що...

Ціни на газ в Європі злетіли: експерти розповіли, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:28

Ціни на газ в Європі злетіли: експерти розповіли, що...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ в Європі б'ють рекорди, що може позначитися на українцях.

Дивися повний текст Ціни на газ в Європі злетіли: експерти розповіли, що буде з тарифами в Україні.
R2
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Статья - огонь! Ни одной цифры, одна вода. Зато заголовок громкий.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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