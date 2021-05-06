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Ціни на газ в Європі злетіли: експерти розповіли, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 22:28
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ в Європі б'ють рекорди, що може позначитися на українцях.
Дивися повний текст Ціни на газ в Європі злетіли: експерти розповіли, що буде з тарифами в Україні
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Додано: Вів 18 тра, 2021 22:28
Статья - огонь! Ни одной цифры, одна вода. Зато заголовок громкий.
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Ірина_
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