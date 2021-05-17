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Шмигаль розповів, що чекає на пенсіонерів, які не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:46
Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія "Укрпошта" продовжить доставляти пенсію в ті регіони країни, де з об'єктивних причин не можна перевести пенсіонерів на отримання виплат через банківські картки.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, що чекає на пенсіонерів, які не перейшли на карткове обслуговування
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Додано: Вів 18 тра, 2021 23:46
ну так все ж хорошо, а загаловок какой страшный
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