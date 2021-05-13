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За тиждень стався рекордний
відтік інвестицій з Bitcoin

За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:27

За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Ethereum, Cardano і Polkadot стають популярними серед інституційних інвесторів.

Дивися повний текст За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin.
R2
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vizyonok
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:50

..какой смысл "исследовать" то, что НЕ представляет какой-либо ценности, очередной "пузырь", раздутый спекулянтами, не имеющий хоть сколько-нибудь какой потребительской ценностью!!??
maestro71
 
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