Ethereum, Cardano і Polkadot стають популярними серед інституційних інвесторів.
Дивися повний текст За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:27
За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin.
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:50
..какой смысл "исследовать" то, что НЕ представляет какой-либо ценности, очередной "пузырь", раздутый спекулянтами, не имеющий хоть сколько-нибудь какой потребительской ценностью!!??
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