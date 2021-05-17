Ethereum, Cardano і Polkadot стають популярними серед інституційних інвесторів.
Дивися повний текст За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:27
За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin.
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:50
..какой смысл "исследовать" то, что НЕ представляет какой-либо ценности, очередной "пузырь", раздутый спекулянтами, не имеющий хоть сколько-нибудь какой потребительской ценностью!!??
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:54
Времена такие, самые жирные заработки на хайповых вещах ) Неважно, есть там ценность или нет - главное стильномодномолодёжно.
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:06
Сколько проживет биткойн никто не знает, но рано или поздно его стоимость будет равна нулю. Почему? Потому, что он не выполняет никакой функции, его негде применять. Это все равно, что торговать камешками. Кто сможет заработать на этом - молодцы, но большинство будет сожалеть.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:51
Мусорность крипты доказал Виталик Бутерин спустив в унитаз разом на $6.5 млрд.
|