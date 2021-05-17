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За тиждень стався рекордний
відтік інвестицій з Bitcoin

За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:27

За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Ethereum, Cardano і Polkadot стають популярними серед інституційних інвесторів.

Дивися повний текст За тиждень стався рекордний відтік інвестицій з Bitcoin.
R2
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vizyonok
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:50

..какой смысл "исследовать" то, что НЕ представляет какой-либо ценности, очередной "пузырь", раздутый спекулянтами, не имеющий хоть сколько-нибудь какой потребительской ценностью!!??
maestro71
 
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  maestro71 написав:..какой смысл "исследовать" то, что НЕ представляет какой-либо ценности, очередной "пузырь", раздутый спекулянтами, не имеющий хоть сколько-нибудь какой потребительской ценностью!!??

Времена такие, самые жирные заработки на хайповых вещах ) Неважно, есть там ценность или нет - главное стильномодномолодёжно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:06

Сколько проживет биткойн никто не знает, но рано или поздно его стоимость будет равна нулю. Почему? Потому, что он не выполняет никакой функции, его негде применять. Это все равно, что торговать камешками. Кто сможет заработать на этом - молодцы, но большинство будет сожалеть.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:51

Мусорность крипты доказал Виталик Бутерин спустив в унитаз разом на $6.5 млрд.
adolfych0412
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:59

Сожалєть буіт тільки тот, хто в кіні року побачить 100К :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:28

начинается новый цикл роста. HOLD
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