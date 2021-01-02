RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Головний модуль китайської
космічної станції успішно...

Головний модуль китайської космічної станції успішно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:46

Головний модуль китайської космічної станції успішно...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські фахівці завершили дистанційне тестування базового модуля Tianhe ( «Чумацький шлях») майбутньої національної космічної станції: все системи блоку функціонують в штатному режимі.

Дивися повний текст Головний модуль китайської космічної станції успішно пройшов тестування на орбіті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93771
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:46

..каков гарантийный срок эксплуатации станции "мейд ин Чайна"??
maestro71
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 09.09.11
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає ...
R2 » Вів 11 тра, 2021 14:03
5 780
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 14:43
olwico_k
Польща відмовилася від китайської вакцини від COVID-19
R2 » П'ят 09 кві, 2021 18:20
1 216
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 18:20
yegres
Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac... 1, 2
R2 » Сер 30 гру, 2020 16:10
16 2241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 19:30
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32537)
19.05.2021 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.