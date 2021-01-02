|
|
Головний модуль китайської космічної станції успішно...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Китайські фахівці завершили дистанційне тестування базового модуля Tianhe ( «Чумацький шлях») майбутньої національної космічної станції: все системи блоку функціонують в штатному режимі.
Дивися повний текст Головний модуль китайської космічної станції успішно пройшов тестування на орбіті
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93771
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:46
..каков гарантийный срок эксплуатации станции "мейд ин Чайна"??
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2148
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор