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Усі субсидії з травня будуть
виплачуватися виключно готівкою

Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20

Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Дивися повний текст Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20

Если кто-то еще будет их получать. Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек, там составляют акт и несут его. А теперь еще и оттуда, где проживает, тоже нужно справку. Даже если это в другом городе или вообще неизвестно где. И плюс ко всему этому, еще и жеки сейчас не работают.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:35

Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі

  hxbbgaf написав:Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек

А что, сын или дочь не способны сами выписаться из квартиры родителей?

К слову если квартира приватизирована, то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание? Почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру? :roll:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:15

vitaliy_berdinskikh Дочь способна выписаться, а сын нет (по-крайней мере, ему нежелательно выписываться ближайшие годы). У нас разный статус для мужчин и женщин.
asdasd
 
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