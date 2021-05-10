Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Дивися повний текст Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20
Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою.
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20
Если кто-то еще будет их получать. Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек, там составляют акт и несут его. А теперь еще и оттуда, где проживает, тоже нужно справку. Даже если это в другом городе или вообще неизвестно где. И плюс ко всему этому, еще и жеки сейчас не работают.
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:35
Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі
А что, сын или дочь не способны сами выписаться из квартиры родителей?
К слову если квартира приватизирована, то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание? Почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру?
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:15
vitaliy_berdinskikh Дочь способна выписаться, а сын нет (по-крайней мере, ему нежелательно выписываться ближайшие годы). У нас разный статус для мужчин и женщин.
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