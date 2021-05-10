Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Дивися повний текст Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20
Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою.
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20
Если кто-то еще будет их получать. Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек, там составляют акт и несут его. А теперь еще и оттуда, где проживает, тоже нужно справку. Даже если это в другом городе или вообще неизвестно где. И плюс ко всему этому, еще и жеки сейчас не работают.
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:35
Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі
А что, сын или дочь не способны сами выписаться из квартиры родителей?
К слову если квартира приватизирована, то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание? Почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру?
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:15
vitaliy_berdinskikh Дочь способна выписаться, а сын нет (по-крайней мере, ему нежелательно выписываться ближайшие годы). У нас разный статус для мужчин и женщин.
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:34
asdasd, раз не способен то пусть оплачивает содержание жилья.
Как уже писал поскольку с большой вероятностью сын со-собственник то он должен оплачивать содержание жилья даже если выписался. А он переложил всё это на родителей и оплачивать почему-то должны другие.
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:43
".....то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание?Ну потому что, они не пользуются предоставленными услугами,они за них платять в другом месте по факту.А институт прописки у нас ещё совковый никуда не делся(без прописки ты -никто)."....почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру?".А ты как хотел и с налогов своих не оплачивать квартиры и иметь профит с высоких тарифов???Нет,здесь или-или,третьего не дано
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:46
Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі
Какое это имеет значение? К примеру подписавшись на Youtube Premium ты можешь за месяц не посмотреть ни одного ролика. Но деньги ты платишь. Тут тот же подход, и он много где ещё такой.
Не хочешь платить - выписывайся. Лень выписываться - плати.
На многие услуги уже давно ставится счётчи, к слову.
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:47
Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:49
Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:16
Почему именно "Ощадбанк"?((
Все годы получаю субсидию в "Аваль" (мне это удобно, потому что в этом же банке я получаю пенсию), для чего специально писал заявление в местный Собес, в отдел субсидий.
По любым законам я имею полное право выбирать ту финансовую структуру, которую хочу.
В связи с чем введены подобные ограничения и с чем это связано?
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