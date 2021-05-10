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Усі субсидії з травня будуть
виплачуватися виключно готівкою

Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20

Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Дивися повний текст Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:20

Если кто-то еще будет их получать. Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек, там составляют акт и несут его. А теперь еще и оттуда, где проживает, тоже нужно справку. Даже если это в другом городе или вообще неизвестно где. И плюс ко всему этому, еще и жеки сейчас не работают.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:35

Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі

  hxbbgaf написав:Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек

А что, сын или дочь не способны сами выписаться из квартиры родителей?

К слову если квартира приватизирована, то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание? Почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру? :roll:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:15

vitaliy_berdinskikh Дочь способна выписаться, а сын нет (по-крайней мере, ему нежелательно выписываться ближайшие годы). У нас разный статус для мужчин и женщин.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:34

asdasd, раз не способен то пусть оплачивает содержание жилья.

Как уже писал поскольку с большой вероятностью сын со-собственник то он должен оплачивать содержание жилья даже если выписался. А он переложил всё это на родителей и оплачивать почему-то должны другие.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек

А что, сын или дочь не способны сами выписаться из квартиры родителей?

К слову если квартира приватизирована, то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание? Почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру? :roll:
".....то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание?Ну потому что, они не пользуются предоставленными услугами,они за них платять в другом месте по факту.А институт прописки у нас ещё совковый никуда не делся(без прописки ты -никто)."....почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру?".А ты как хотел и с налогов своих не оплачивать квартиры и иметь профит с высоких тарифов???Нет,здесь или-или,третьего не дано :lol:
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:46

Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі

  chumakcm1430 написав:Ну потому что, они не пользуются предоставленными услугами

Какое это имеет значение? К примеру подписавшись на Youtube Premium ты можешь за месяц не посмотреть ни одного ролика. Но деньги ты платишь. Тут тот же подход, и он много где ещё такой.

Не хочешь платить - выписывайся. Лень выписываться - плати.

На многие услуги уже давно ставится счётчи, к слову.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:47

Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі

  chumakcm1430 написав:А институт прописки у нас ещё совковый никуда не делся
Вы ж хотели этих совковых дегенератов, они ж вам русский язык обещали. Вот и пользуйтесь получайте в довесок совковый прописочный рудимент.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:49

Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі

  chumakcm1430 написав:А ты как хотел и с налогов своих не оплачивать квартиры
Я оплачиваю квартиру по счетам. Ни одной копейки чужих налогов на мою квартиру не идёт. Разве что в виде "цены на газ для населения", но это опять же как раз ваш выбор.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:16

Почему именно "Ощадбанк"?((
Все годы получаю субсидию в "Аваль" (мне это удобно, потому что в этом же банке я получаю пенсию), для чего специально писал заявление в местный Собес, в отдел субсидий.
По любым законам я имею полное право выбирать ту финансовую структуру, которую хочу.
В связи с чем введены подобные ограничения и с чем это связано?
sashamaestro1977
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