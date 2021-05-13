Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою
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chumakcm1430 написав:А институт прописки у нас ещё совковый никуда не делся
Вы ж хотели этих совковых дегенератов, они ж вам русский язык обещали. Вот и пользуйтесь получайте в довесок совковый прописочный рудимент.
Ахахах. Какой толстый троллинг зекоманды. Браво
А для того, чтобы мужчине "выписаться", ему нужно иметь где "прописаться". И военкомат должен согласиться, и там, куда он хочет "прописаться". А по нашим новым законам (низкий поклон четырежды уклонисту товарищу зе) сделать это в период карантина теперь усложнено до максимума.
А еще меня умиляют люди, которые по жизни используют язык и при этом его хают на нем же.
Это ж как себя же своим говном постоянно обмазывать и жаловаться другим на вонь. Не?
Востаннє редагувалось EKO в Сер 19 тра, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
о чем вообще спор? при чем тут прописанные к квартплате, платежи идут по счетчикам, а содержание придомовой и отопление никуда не девается. со временем дети унаследуют жилплощадь и если в квартире никто не прописан то и квартплату платить не нужно?
hxbbgaf написав:Чтоб доказать, что человек не проживает, ведут 2 соседа в жек
А что, сын или дочь не способны сами выписаться из квартиры родителей?
К слову если квартира приватизирована, то почему сын/дочь не платят свою долю на её содержание? Почему я должен через свои налоги оплачивать их квартиру?
Алкаш если какой-то и непонятно где находится, таких случаев полно. И что при этом делать его родителям-пенсионерам, когда зимой коммуналка больше пенсии и квартира связана пропиской алкаша? Вы никогда не имели дела с алкашами? Заставьте их выписаться, куда выписаться, на мусорник, где они бродят непонятно где и собирают бутылки? Хотел бы я на этот диалог посмотреть.
Slon_Nosov написав:о чем вообще спор? при чем тут прописанные к квартплате, платежи идут по счетчикам, а содержание придомовой и отопление никуда не девается. со временем дети унаследуют жилплощадь и если в квартире никто не прописан то и квартплату платить не нужно?
hxbbgaf написав:Алкаш если какой-то и непонятно где находится, таких случаев полно.
Ну так а чья это проблема?
hxbbgaf написав:И что при этом делать его родителям-пенсионерам, когда зимой коммуналка больше пенсии и квартира связана пропиской алкаша?
Пусть родители берут двух соседей и идут в ЖЭК. Не такая большая проблема. И совершенно не повсеместная.
hxbbgaf написав:Хотел бы я на этот диалог посмотреть.
Ты предлагаешь проблемы родителей не воспитавших детей - перекладывать на других граждан?
Почему-то в теме о налоговой амнистии ты криком орал что государство хочет с тебя налоги. А ведь именно с налогов платится субсидия.
Ты не хочешь оплатить отопления вместо чьего-то алкаша? Как-то непоследовательно получается. Тут ты за родителей распереживался, там же наоборот категорически отказывался от того чтобы наполнить бюджет чтоб было с чего оплачивать отопление алкашьих квартир.
Я?? Аххахх. Оказывается это я тут неделями ною про то как плохо теперь с субсидиями.
Ну так не рынок,а государственные власти монопольно задрали цены на всё и вся.То теперь,как сказал поэт:"Государству-рубь,а нам-пятак,пусть теперь ВСЕМ платит неустойку(даже таким как ты).Я же не из зависти,а-так,ради справедливости и только....!"
chumakcm1430 написав:Ну так не рынок,а государственные власти монопольно задрали цены на всё и вся.
Государственный власти уже 30 лет не предоставляют коммунальные услуги. За государством осталась лишь функция регулирования цен коммерческих предприятий предоставляющих такие услуги. Сами предприятия пренадлежат как местной власти (уже не являющейся государством, а лишь самоуправлением), как и чистой воды бизнесу.
Так что цены поднял рынок, на уровень на который ему разрешило поднять государство. Государство с этих цен прибыли не имеет (разве что косвенно через налоги которые платят коммерческие предприятия и их работники), прибыль идёт коммерческим предприятиям предоставляющем услуги.
vitaliy_berdinskikh написав:Так что цены поднял рынок, на уровень на который ему разрешило поднять государство. Государство с этих цен прибыли не имеет (разве что косвенно через налоги которые платят коммерческие предприятия и их работники), прибыль идёт коммерческим предприятиям предоставляющем услуги.
рынок - какой-такой рынок где по факту один продавец услуг? (куда смотрит антимонопольный комитет?)
Государство с этих цен прибыли не имеет - а кому в карман идёт рента?
коммерческим предприятиям - это какими? те что в руках у олигархов? всё это нужно проверять - были ли заплаченны все налоги и как эти предприятия монополисты попали в частные руки? проверять каждого олигарха! и процесс судя по всему уже пошёл...