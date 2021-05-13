Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою

Додано: Чет 20 тра, 2021 20:23

hxbbgaf написав: Алкаш если какой-то и непонятно где находится, таких случаев полно. Алкаш если какой-то и непонятно где находится, таких случаев полно.

hxbbgaf написав: И что при этом делать его родителям-пенсионерам, когда зимой коммуналка больше пенсии и квартира связана пропиской алкаша? И что при этом делать его родителям-пенсионерам, когда зимой коммуналка больше пенсии и квартира связана пропиской алкаша?

hxbbgaf написав: Хотел бы я на этот диалог посмотреть. Хотел бы я на этот диалог посмотреть.

Ну так а чья это проблема?Пусть родители берут двух соседей и идут в ЖЭК. Не такая большая проблема. И совершенно не повсеместная.Ты предлагаешь проблемы родителей не воспитавших детей - перекладывать на других граждан?Почему-то в теме о налоговой амнистии ты криком орал что государство хочет с тебя налоги. А ведь именно с налогов платится субсидия.Ты не хочешь оплатить отопления вместо чьего-то алкаша? Как-то непоследовательно получается. Тут ты за родителей распереживался, там же наоборот категорически отказывался от того чтобы наполнить бюджет чтоб было с чего оплачивать отопление алкашьих квартир.