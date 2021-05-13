Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою

Додано: Суб 22 тра, 2021 20:34

uaprofi написав: рынок - какой-такой рынок где по факту один продавец услуг? (куда смотрит антимонопольный комитет?) рынок - какой-такой рынок где по факту один продавец услуг? (куда смотрит антимонопольный комитет?)

По газу уже нет - можно выбрать поставщика. По электричеству собираются сделать что-то похожее если не ошибаюсь. С водой, канализацией так не получится. А вот с уборкой территории и вывозом мусора можно было сделать ещё до появления рынка газа.Но месседж был не столько про рынок, сколько про "государство установило цену". Так вот - не государство, а поставщик услуги. А есть ли в конкретной услуге что-либо рыночное это уже от государства мало зависит. Если в каком-то селе самогон гонит лишь одна баба Тоня то извините но какую цену она поставит по той и будешь покупать. Нарид же хочет чтобы государство заставило бабу Тоню поставить цену которая нравится нариду. Не, это так не работает.