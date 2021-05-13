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Усі субсидії з травня будуть
виплачуватися виключно готівкою

Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:34

Re: Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готі

  uaprofi написав:рынок - какой-такой рынок где по факту один продавец услуг? (куда смотрит антимонопольный комитет?)
По газу уже нет - можно выбрать поставщика. По электричеству собираются сделать что-то похожее если не ошибаюсь. С водой, канализацией так не получится. А вот с уборкой территории и вывозом мусора можно было сделать ещё до появления рынка газа.

Но месседж был не столько про рынок, сколько про "государство установило цену". Так вот - не государство, а поставщик услуги. А есть ли в конкретной услуге что-либо рыночное это уже от государства мало зависит. Если в каком-то селе самогон гонит лишь одна баба Тоня то извините но какую цену она поставит по той и будешь покупать. Нарид же хочет чтобы государство заставило бабу Тоню поставить цену которая нравится нариду. Не, это так не работает.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:02

  vitaliy_berdinskikh написав:По газу уже нет - можно выбрать поставщика. По электричеству собираются сделать что-то похожее если не ошибаюсь. С водой, канализацией так не получится. А вот с уборкой территории и вывозом мусора можно было сделать ещё до появления рынка газа.


та ладно с водой не получится. Сделать рынок воды. Наклепать поставщиков воды. и как бы сказать что теперь есть выбор среди них. Расрешить переход между поставщиками)))
если этот маразм проканал с газом - то с э/э и с водой тоже легко проканает!
кстати дарю бесплатную идею олигархам насчёт "зёлёного" тарифа на воду - можно собирать дождевую воду и продавать её в пять раз дороже! будет такая себе "зелёная" вода)
Мир постепенно сходит с ума и даже у самых казалось бы сумасшедших идей находятся свои адепты и последователи)
uaprofi
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