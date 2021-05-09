Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст «Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29
«Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів.
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33
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