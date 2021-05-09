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«Пенсія онлайн»:
нововведення для пенсіонерів

«Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29

«Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст «Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів.
R2
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Добавьте в Дію пенсионное. Думаю это не сложно
pavel_tikhonravov
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33

  pavel_tikhonravov написав:Добавьте в Дію пенсионное. Думаю это не сложно

Зачем?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:22

Затем, чтобы всё было в одном приложении.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:33

кожен день їжджу повз ЦНАП і там завжди черги молоді. Щось цифра не паше
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:00

  sashamaestro1977 написав:Затем, чтобы всё было в одном приложении.

Что именно всё? Зачем нужно это "одно приложение" среднестатистическому пенсионеру? У большинства телефонизированных пенсионеров кнопочный телефон - на него не ставится Дия. Но огромное количество пенсионеров не имеет даже кнопочного телефона.
vitaliy_berdinskikh
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