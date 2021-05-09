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«Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст «Пенсія онлайн»: нововведення для пенсіонерів
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R2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29
Добавьте в Дію пенсионное. Думаю это не сложно
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pavel_tikhonravov
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33
pavel_tikhonravov написав:
Добавьте в Дію пенсионное. Думаю это не сложно
Зачем?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:22
Затем, чтобы всё было в одном приложении.
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sashamaestro1977
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:33
кожен день їжджу повз ЦНАП і там завжди черги молоді. Щось цифра не паше
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Ромасик
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Додано: Сер 19 тра, 2021 18:00
sashamaestro1977 написав:
Затем, чтобы всё было в одном приложении.
Что именно всё? Зачем нужно это "одно приложение" среднестатистическому пенсионеру? У большинства телефонизированных пенсионеров кнопочный телефон - на него не ставится Дия. Но огромное количество пенсионеров не имеет даже кнопочного телефона.
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vitaliy_berdinskikh
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