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«ДТЕК Енерго» завершив реструктуризацію боргу на понад...
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Енергетичний холдинг «ДТЕК Енерго» завершив процес реструктуризації кредитного портфеля з конвертацією попереднього випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу на понад $2 млрд у нові єврооблігації.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33
Ахметов был банкротом но рошен его спас народными деньгами и еще заработав на облигациях больше 100%. Теперь в это корыто залез клоун...
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