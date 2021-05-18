RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна через «Північний
потік-2» втрачатиме 5-6 млрд...

Україна через «Північний потік-2» втрачатиме 5-6 млрд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:03

Україна через «Північний потік-2» втрачатиме 5-6 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна щорічно втрачатиме 5-6 млрд доларів. Це будуть прямі і непрямі втрати, якщо транзит по території України припиниться.

Дивися повний текст Україна через «Північний потік-2» втрачатиме 5-6 млрд доларів на рік, — Макогон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93767
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, chumakcm1430, sasch і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
monobank перегляне кешбеки через зниження ставок... 1, 2
R2 » Вів 18 тра, 2021 21:15
14 1159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 09:55
vitaliy_berdinskikh
Україна вводить європейські норми маркування деяких...
R2 » Вів 18 тра, 2021 08:11
7 843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 21:46
EKO
Понад 1 млрд грн спрямовано на виплату «карантинних» 8 тисяч
R2 » Вів 18 тра, 2021 14:41
1 207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 14:41
Alexnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3868)
19.05.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.