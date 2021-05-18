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Україна через «Північний потік-2» втрачатиме 5-6 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що Україна щорічно втрачатиме 5-6 млрд доларів. Це будуть прямі і непрямі втрати, якщо транзит по території України припиниться.
Дивися повний текст Україна через «Північний потік-2» втрачатиме 5-6 млрд доларів на рік, — Макогон
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