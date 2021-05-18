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«Велике будівництво»: кожна
гривня, вкладена в дороги,...

«Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:08

«Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,...

Пропонуємо до обговорення:
Програма президента "Велике будівництво" стала рятівним кругом для української економіки.

Дивися повний текст «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:09

Дорога это жизнь, нет дорог в села, нет там и жизни.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13

Re: «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,..

уточніть, в економіку якого офшора?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13

  Rainbow написав:Дорога это жизнь, нет дорог в села, нет там и жизни.

Пока в Украине не будет запрета на передвижение транспорта снаряженной массой более 10 тонн по дорогам "загального користування", о сельских дорогах можно и нужно забыть.
Kudrjavuy
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