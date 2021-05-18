Програма президента "Велике будівництво" стала рятівним кругом для української економіки.
Дивися повний текст «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:08
«Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13
Re: «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,..
уточніть, в економіку якого офшора?
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13
|