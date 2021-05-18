Програма президента "Велике будівництво" стала рятівним кругом для української економіки.
Дивися повний текст «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:08
«Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13
Re: «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,..
уточніть, в економіку якого офшора?
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:38
Це все балачки з методичок. А ось факти:
Тобто у 2020 зроблено ремонт на 2% усіх доріг. Це афігезна інвестиція в економіку (яка впала на 4% по результатах року)
І це аж на цілих 5% більше ніж у 2018, коли шоколадні бариги ще не доперли не що це можно називати "Велике Будівництво" і розвести лохів на 60 млрд гривень
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:48
Велике крадівництво крокує страною. Гроші із ковідного фонду ідуть на дороги. Усі в "темі", а хтось ще і в "долі". А смертність зростає, немає вакцінації. На сьогодні вже 48 696 загиблих і це офіційно.
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:33
Написано в тексте: "по прогнозам аналитиков Киевской школы экономики", а читается почему то "согласно исследований британских ученых".
Какой президент у школы, такие и аналитики. И потому так и будем существовать, пока страной управляют профаны
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:35
Ну відкати теж рано чи пізно потраплять в економіку, можливо навіть і нашу, так що більше оптимізму, панове!)
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