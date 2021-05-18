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«Велике будівництво»: кожна
гривня, вкладена в дороги,...

«Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:08

«Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,...

Пропонуємо до обговорення:
Програма президента "Велике будівництво" стала рятівним кругом для української економіки.

Дивися повний текст «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги, приносить 5-8 грн в економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:09

Дорога это жизнь, нет дорог в села, нет там и жизни.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13

Re: «Велике будівництво»: кожна гривня, вкладена в дороги,..

уточніть, в економіку якого офшора?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:13

  Rainbow написав:Дорога это жизнь, нет дорог в села, нет там и жизни.

Пока в Украине не будет запрета на передвижение транспорта снаряженной массой более 10 тонн по дорогам "загального користування", о сельских дорогах можно и нужно забыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:08

Згоден щодо доріг, це дійсно найкраща для економіки інвестиція
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:38

  espanol написав:Згоден щодо доріг, це дійсно найкраща для економіки інвестиція

Це все балачки з методичок. А ось факти:

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rem ... 99988.html
У 2018 році відремонтували рекордні 3800 кілометрів доріг


https://ukravtodor.gov.ua/press/news/re ... rotsi.html
У 2020 РОЦІ .... Усього у верхніх шарах побудовано та відремонтовано 4 056 км доріг


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%B8
Протяжність автомобільних державних доріг в Україні становить 169,5 тис. км.


Тобто у 2020 зроблено ремонт на 2% усіх доріг. Це афігезна інвестиція в економіку (яка впала на 4% по результатах року)

І це аж на цілих 5% більше ніж у 2018, коли шоколадні бариги ще не доперли не що це можно називати "Велике Будівництво" і розвести лохів на 60 млрд гривень
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:48

Велике крадівництво крокує страною. Гроші із ковідного фонду ідуть на дороги. Усі в "темі", а хтось ще і в "долі". А смертність зростає, немає вакцінації. На сьогодні вже 48 696 загиблих і це офіційно.
doruprpostach
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:33

Написано в тексте: "по прогнозам аналитиков Киевской школы экономики", а читается почему то "согласно исследований британских ученых".
Какой президент у школы, такие и аналитики. И потому так и будем существовать, пока страной управляют профаны :|
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:35

Ну відкати теж рано чи пізно потраплять в економіку, можливо навіть і нашу, так що більше оптимізму, панове!)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:05

пойду, закопаю 100 баксов, раз "Каждая гривна, вложенная в строительство дорог, приносит 5−8 гривен"...
к осени 500-800 выкопаю... :)

Дороги круглый год "строят", а экономика в ж==па.

Фантастика какая то...
Марта
 
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