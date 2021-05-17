У середу вартість Bitcoin впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.
Дивися повний текст Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:51
Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів
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Дивися повний текст Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:56
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:57
Re: Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів
Опять убийца фиата показал своё лиццо
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