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Курс Bitcoin упав
нижче 40 тисяч доларів

Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:51

Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів

Пропонуємо до обговорення:
У середу вартість Bitcoin впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.

Дивися повний текст Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:51

Что говорят адепты ? Пора брать ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:56

  Igorten написав:Что говорят адепты ? Пора брать ?

пора менять на Теслу, которая свалилась но меньше ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:57

Re: Курс Bitcoin упав нижче 40 тисяч доларів

Опять убийца фиата показал своё лиццо
vitaliy_berdinskikh
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