Про це розповів екс-співвласник Fintech Band (monobank) Дмитро Дубілет в своєму телеграм-каналі.
Дивися повний текст Дубілет назвав плюси і мінуси впровадження цифрової валюти.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:01
Дубілет назвав плюси і мінуси впровадження цифрової валюти
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Дивися повний текст Дубілет назвав плюси і мінуси впровадження цифрової валюти.
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:01
Цифровая валюта управляемая и обеспечена центробанком страны это конечно огромные возможности.
Но биткоиты, эфир и прочие... это чистой воды мыльный пузыть. ИМХО
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