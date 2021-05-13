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Дубілет назвав плюси і мінуси
впровадження цифрової валюти

Дубілет назвав плюси і мінуси впровадження цифрової валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:01

Дубілет назвав плюси і мінуси впровадження цифрової валюти

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів екс-співвласник Fintech Band (monobank) Дмитро Дубілет в своєму телеграм-каналі.

Дивися повний текст Дубілет назвав плюси і мінуси впровадження цифрової валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:01

Цифровая валюта управляемая и обеспечена центробанком страны это конечно огромные возможности.
Но биткоиты, эфир и прочие... это чистой воды мыльный пузыть. ИМХО
v_jeday
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:42

А він усвідомлює що те що він описує може потенційно вбити його монобанку?
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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