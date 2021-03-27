Тепер через Дію можна сплатити податки, подати декларацію, переглянути доходи.
Дивися повний текст Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії».
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:32
Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії».
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:52
Re: Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії»
Звучит очень тупо: посмотреть и подать всё это можно и сейчас в кабинете налогоплательщика, без какой-либо Дии. Тоесть Дия просто дублирует то что уже есть. Ну если кому-то сильно хочется делать это на смарфоне то ОК.
Заплатить нельзя - это тиражируемая непрофанами и журна*листами ложь. Возможно когда-то через банки которые реализуют ещё не принятый Верховной Радой PSD 2.0 можно будет в Дие сформировать и выполнить платеж. Может быть. Но уже сейчас это и так можно сделать в самих приложениях банков и это будет навернка удобней делать в украинских вариантах приложение Xero, KashFlow и прочих.
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