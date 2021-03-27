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Як працюватиме сервіс для
звітування ФОПів у «Дії»

Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:32

Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
Тепер через Дію можна сплатити податки, подати декларацію, переглянути доходи.

Дивися повний текст Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:33

Доволі круто звучить
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:52

Re: Як працюватиме сервіс для звітування ФОПів у «Дії»

Звучит очень тупо: посмотреть и подать всё это можно и сейчас в кабинете налогоплательщика, без какой-либо Дии. Тоесть Дия просто дублирует то что уже есть. Ну если кому-то сильно хочется делать это на смарфоне то ОК.

Заплатить нельзя - это тиражируемая непрофанами и журна*листами ложь. Возможно когда-то через банки которые реализуют ещё не принятый Верховной Радой PSD 2.0 можно будет в Дие сформировать и выполнить платеж. Может быть. Но уже сейчас это и так можно сделать в самих приложениях банков и это будет навернка удобней делать в украинских вариантах приложение Xero, KashFlow и прочих.
vitaliy_berdinskikh
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