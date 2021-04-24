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Споживчі настрої
українців покращилися

Споживчі настрої українців покращилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:25

Споживчі настрої українців покращилися

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2021 року склав 77,2 п., що на 9,4 п. вище, ніж у березні.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців покращилися.
R2
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