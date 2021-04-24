Індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2021 року склав 77,2 п., що на 9,4 п. вище, ніж у березні.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 20:25
Споживчі настрої українців покращилися
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Дивися повний текст Споживчі настрої українців покращилися.
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