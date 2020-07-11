Митниці Державної митної служби України у січні-квітні 2021 року виявили понад 4,6 тис. порушень митних правил на суму майже 1,1 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні виявили порушень митних правил майже на ₴1,1 мільярда.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 20:25
В Україні виявили порушень митних правил майже на 1,1...
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Дивися повний текст В Україні виявили порушень митних правил майже на ₴1,1 мільярда.
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