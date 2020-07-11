RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні виявили порушень
митних правил майже на 1,1...

В Україні виявили порушень митних правил майже на 1,1...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:25

В Україні виявили порушень митних правил майже на 1,1...

Пропонуємо до обговорення:
Митниці Державної митної служби України у січні-квітні 2021 року виявили понад 4,6 тис. порушень митних правил на суму майже 1,1 млрд грн.

Дивися повний текст В Україні виявили порушень митних правил майже на ₴1,1 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні 1, 2, 3
R2 » Суб 11 лип, 2020 13:05
21 2771
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 12:09
unicdima
Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка) 1, 2
R2 » Суб 15 тра, 2021 11:14
14 1697
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 10:49
kotboriska
У що інвестувати в Україні, і чи варто це робити (думки)
R2 » Пон 17 тра, 2021 07:53
1 474
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 07:54
kotboriska

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32544)
20.05.2021 04:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.