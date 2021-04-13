Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Ухвалено постанову, що дозволить працювати «інвестняням».
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Додано: Сер 19 тра, 2021 20:26
Ухвалено постанову, що дозволить працювати «інвестняням»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ухвалено постанову, що дозволить працювати «інвестняням».
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