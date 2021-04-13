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Ухвалено постанову, що дозволить
працювати «інвестняням»

Ухвалено постанову, що дозволить працювати «інвестняням»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:26

Ухвалено постанову, що дозволить працювати «інвестняням»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Ухвалено постанову, що дозволить працювати «інвестняням».
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