RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Купуй зараз — сплачуй пізніше.
Гнучкий спосіб сплати за...

Купуй зараз — сплачуй пізніше. Гнучкий спосіб сплати за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:28

Купуй зараз — сплачуй пізніше. Гнучкий спосіб сплати за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явився сервіс сплати за онлайн-покупки частинами Rulla. Цей фінансовий інструмент пропонує клієнтам зручну розстрочку без переплат, а брендам — перевірений спосіб збільшити продажі та залучити нових покупців.

Дивися повний текст Купуй зараз — сплачуй пізніше. Гнучкий спосіб сплати за покупки в онлайн-магазинах від Rulla.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні останній день сплати «податку на розкіш»
R2 » Чет 29 кві, 2021 19:15
1 374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 кві, 2021 19:16
melkh
Шахраї вигадали новий спосіб, як знімати гроші з карток...
R2 » Сер 14 кві, 2021 20:05
3 808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 15:05
dafmy
Нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати...
R2 » Чет 25 бер, 2021 15:17
2 247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 04:34
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32544)
20.05.2021 04:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.