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Купуй зараз — сплачуй пізніше. Гнучкий спосіб сплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 20:28
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явився сервіс сплати за онлайн-покупки частинами Rulla. Цей фінансовий інструмент пропонує клієнтам зручну розстрочку без переплат, а брендам — перевірений спосіб збільшити продажі та залучити нових покупців.
Дивися повний текст Купуй зараз — сплачуй пізніше. Гнучкий спосіб сплати за покупки в онлайн-магазинах від Rulla
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