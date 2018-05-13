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Штучний інтелект навчився готувати ідеальний стейк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Відомий виробник роботів для готування бургерів, наггетсів та інших страв Miso Robotics випустив програму на базі штучного інтелекту, здатну контролювати приготування їжі. ПЗ ідентифікує страву, пропонуючи підказки на всіх етапах смаження, щоб добитися ідеального стану.
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