RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штучний інтелект навчився
готувати ідеальний стейк

Штучний інтелект навчився готувати ідеальний стейк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:28

Штучний інтелект навчився готувати ідеальний стейк

Пропонуємо до обговорення:
Відомий виробник роботів для готування бургерів, наггетсів та інших страв Miso Robotics випустив програму на базі штучного інтелекту, здатну контролювати приготування їжі. ПЗ ідентифікує страву, пропонуючи підказки на всіх етапах смаження, щоб добитися ідеального стану.

Дивися повний текст Штучний інтелект навчився готувати ідеальний стейк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штучний інтелект в Україні замінить суддю
R2 » П'ят 12 лют, 2021 18:10
8 543
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лют, 2021 08:46
Амвросий
Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на... 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 10:04
13 2526
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 12:03
kush0222292
Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...
R2 » Чет 17 гру, 2020 03:58
4 804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 18:07
victorulysses7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32544)
20.05.2021 04:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.