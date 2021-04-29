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Як змінити постачальника
газу і не втратити субсидію

Як змінити постачальника газу і не втратити субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 04:45

Як змінити постачальника газу і не втратити субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Всі побутові споживачі газу з 1 травня автоматично переведені на річні договори з фіксованою ціною на газ.

Дивися повний текст Як змінити постачальника газу і не втратити субсидію.
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 04:46

ті кому дійсно потрібні субсидії в 90% мають борги... щоб ви здохли гниди олігархічні
johnclayton237
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