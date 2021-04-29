Всі побутові споживачі газу з 1 травня автоматично переведені на річні договори з фіксованою ціною на газ.
Дивися повний текст Як змінити постачальника газу і не втратити субсидію.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 04:45
Як змінити постачальника газу і не втратити субсидію
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Дивися повний текст Як змінити постачальника газу і не втратити субсидію.
Додано: Чет 20 тра, 2021 04:46
ті кому дійсно потрібні субсидії в 90% мають борги... щоб ви здохли гниди олігархічні
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