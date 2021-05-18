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Справа на $174 млрд. Президент США представив свій план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 тра, 2021 08:03
Пропонуємо до обговорення:
Під час відвідування заводу Ford із виробництва електрокарів у Мічигані 18 травня Джо Байден розповів про пропоновані заходи щодо подальшого збільшення виробництва екологічно чистих автомобілів.
Дивися повний текст Справа на $174 млрд. Президент США представив свій план з виробництва електромобілів
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Додано: Чет 20 тра, 2021 08:03
Санек был прав. Штатовский нефтепровод специально был остановлен под видом хакерских атак.
Также, спецом на запрет строительства нефтепровода Keystone XL.
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