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Справа на $174 млрд. Президент
США представив свій план...

Справа на $174 млрд. Президент США представив свій план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:03

Справа на $174 млрд. Президент США представив свій план...

Пропонуємо до обговорення:
Під час відвідування заводу Ford із виробництва електрокарів у Мічигані 18 травня Джо Байден розповів про пропоновані заходи щодо подальшого збільшення виробництва екологічно чистих автомобілів.

Дивися повний текст Справа на $174 млрд. Президент США представив свій план з виробництва електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:03

Санек был прав. Штатовский нефтепровод специально был остановлен под видом хакерских атак.
Также, спецом на запрет строительства нефтепровода Keystone XL.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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