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Україна не імпортує газ з Росії 2000 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 тра, 2021 08:10
Пропонуємо до обговорення:
Україна не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ "Газпром" (РФ) вже 2000 днів - з 26 листопада 2015 року, закуповуючи ресурс виключно на західному кордоні країни.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 10:44
Смутное достижение. Вот ели бы импортировали за дешево, то да.
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Igorten
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