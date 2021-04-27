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«Нова пошта» спростила
відправку міжнародних посилок

«Нова пошта» спростила відправку міжнародних посилок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:17

«Нова пошта» спростила відправку міжнародних посилок

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії.

Дивися повний текст «Нова пошта» спростила відправку міжнародних посилок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:17

Главное чтобы сотрудники Новой Почты не бегали от тебя как ошпаренные при отправке за границу. Потому что они дупля не отбивают что делать даже при оформлении онлайн-заявки на сайте.
С новшеством, тем более.
Приходится вылавливать того одного сотрудника, который знает что делать, и который еще не пришел на работу.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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