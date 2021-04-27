Про це йдеться в повідомленні компанії.
Дивися повний текст «Нова пошта» спростила відправку міжнародних посилок.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 08:17
«Нова пошта» спростила відправку міжнародних посилок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нова пошта» спростила відправку міжнародних посилок.
Додано: Чет 20 тра, 2021 08:17
Главное чтобы сотрудники Новой Почты не бегали от тебя как ошпаренные при отправке за границу. Потому что они дупля не отбивают что делать даже при оформлении онлайн-заявки на сайте.
С новшеством, тем более.
Приходится вылавливать того одного сотрудника, который знает что делать, и который еще не пришел на работу.
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