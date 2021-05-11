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Google представила Project
Starline - онлайн-спілкування...

Google представила Project Starline - онлайн-спілкування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:20

Google представила Project Starline - онлайн-спілкування...

Пропонуємо до обговорення:
Хоча Google щорічно представляє численні сервіси для листування, обміну даними та медіаконтенту, нове рішення компанії здатне повністю змінити правила гри. Project Starline дозволяє людям спілкуватися так, немов ті дійсно знаходяться на відстані витягнутої руки.

Дивися повний текст Google представила Project Starline - онлайн-спілкування майбутнього з повним ефектом присутності (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:20

Отличие от Скайп + монитор?)
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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