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Google представила Project Starline - онлайн-спілкування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 тра, 2021 08:20
Пропонуємо до обговорення:
Хоча Google щорічно представляє численні сервіси для листування, обміну даними та медіаконтенту, нове рішення компанії здатне повністю змінити правила гри. Project Starline дозволяє людям спілкуватися так, немов ті дійсно знаходяться на відстані витягнутої руки.
Дивися повний текст Google представила Project Starline - онлайн-спілкування майбутнього з повним ефектом присутності (відео)
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R2
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Додано: Чет 20 тра, 2021 08:20
Отличие от Скайп + монитор?)
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oknerbob
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