Про це пише Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Уряд конкретизував призначення житлових субсидій.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 09:02
Уряд конкретизував призначення житлових субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд конкретизував призначення житлових субсидій.
Додано: Чет 20 тра, 2021 09:02
О, начали торговаться о сумме депозитов, уже 100 тыс. вместо 56 :) Какая следующая цифра, взятая с потолка – 150, 200?
Додано: Чет 20 тра, 2021 09:40
Гора родила мышь,3 миллиона получателей субсидий уже вставали в очередь на подачу документов хотя у них нет никаких изменений.Лучше поздно,чем никогда!
Додано: Чет 20 тра, 2021 10:19
Re: Уряд конкретизував призначення житлових субсидій
"Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подют отчет в ГФС общей суммой, и в настоящее время отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов.
Увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривен)"
И как это понимать. Если вы не учитываете, то зачем вообще речь о сумме депозитов вести?
Додано: Чет 20 тра, 2021 10:36
Понимать это ровно так, как написанно.
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