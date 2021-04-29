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Укрпошта вимикає всі термінали
банків у своїх відділеннях

Укрпошта вимикає всі термінали банків у своїх відділеннях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 09:17

Укрпошта вимикає всі термінали банків у своїх відділеннях

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" з 19 травня вимикає усі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях.

Дивися повний текст Укрпошта вимикає всі термінали банків у своїх відділеннях.
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 09:37

О каких терминалах речь? Для оплаты услуг или о шайтан-коробках типа айбоксов?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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