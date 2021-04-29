"Укрпошта" з 19 травня вимикає усі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях.
Дивися повний текст Укрпошта вимикає всі термінали банків у своїх відділеннях.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 09:17
Укрпошта вимикає всі термінали банків у своїх відділеннях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта вимикає всі термінали банків у своїх відділеннях.
Додано: Чет 20 тра, 2021 09:37
О каких терминалах речь? Для оплаты услуг или о шайтан-коробках типа айбоксов?
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