Гривня продовжує зміцнюватися у зв'язку з переважанням пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.
Дивися повний текст У Нацбанку назвали причину зміцнення гривні.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 11:19
У Нацбанку назвали причину зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку назвали причину зміцнення гривні.
Додано: Чет 20 тра, 2021 13:22
в каком месте произошло "укрепление" ?
С 23 до 27.5 это "укрепление" по нацбанку ?
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