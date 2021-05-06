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У Нацбанку назвали
причину зміцнення гривні

У Нацбанку назвали причину зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 11:19

У Нацбанку назвали причину зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Гривня продовжує зміцнюватися у зв'язку з переважанням пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

Дивися повний текст У Нацбанку назвали причину зміцнення гривні.
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 13:22

в каком месте произошло "укрепление" ?

С 23 до 27.5 это "укрепление" по нацбанку ?
demon0983886848
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Модератори: Ірина_, Модератор

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