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Реєстр корупціонерів поповнили 200 депутатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 тра, 2021 11:37
Пропонуємо до обговорення:
У січні 2021 року Національне агентство з попередження корупції внесло до Реєстру корупціонерів відомості про 520 осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 11:38
Реестр коррупционеров совпадает со списками депутатов
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