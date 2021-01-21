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Реєстр корупціонерів
поповнили 200 депутатів

Реєстр корупціонерів поповнили 200 депутатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 11:37

Реєстр корупціонерів поповнили 200 депутатів

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2021 року Національне агентство з попередження корупції внесло до Реєстру корупціонерів відомості про 520 осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Дивися повний текст Реєстр корупціонерів поповнили 200 депутатів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 11:38

Реестр коррупционеров совпадает со списками депутатов
lektorat90
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