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Мінагрополітики планує створити антирейдерську комісію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 тра, 2021 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики та продовольства планує створити антирейдерську комісію при міністерстві для захисту фермерів після відкриття ринку землі, яке відбудеться 1 липня поточного року.
Дивися повний текст Мінагрополітики планує створити антирейдерську комісію для захисту фермерів
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Додано: Чет 20 тра, 2021 14:08
Разве это не обязанность мвс пресекать противозаконные действия преступников??? Или штат маленький?
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