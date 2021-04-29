RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінагрополітики планує створити
антирейдерську комісію...

Мінагрополітики планує створити антирейдерську комісію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 14:08

Мінагрополітики планує створити антирейдерську комісію...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики та продовольства планує створити антирейдерську комісію при міністерстві для захисту фермерів після відкриття ринку землі, яке відбудеться 1 липня поточного року.

Дивися повний текст Мінагрополітики планує створити антирейдерську комісію для захисту фермерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93787
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 14:08

Разве это не обязанность мвс пресекать противозаконные действия преступников??? Или штат маленький?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лазебна назвала суму депозиту, яку Кабмін планує не...
R2 » Пон 17 тра, 2021 13:29
1 408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 13:29
rapyd777
Україна до 2023 року планує побудувати міст в Молдову...
R2 » П'ят 07 тра, 2021 11:26
1 272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 тра, 2021 11:27
tapack0wal
Коболєв планує оскаржити своє звільнення з «Нафтогазу»
R2 » Чет 29 кві, 2021 15:03
1 383
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 кві, 2021 15:34
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.